Bilecik'te 165 okul kütüphanesine yaklaşık 150 bin kitapla takviye edildi

Kemal Kızılkaya 15 Temmuz Anadolu Lisesi'nde katıldığı kütüphane açılışında, kentte bulunan 165 okul kütüphanesine yaklaşık 150 bin kitapla takviye ettiklerini ifade ederek, “Hedefimiz bu yıl sonuna kadar bu rakamı 252 Bin kitaba tamamlamaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi çerçevesinde Bilecik 15 Temmuz Anadolu Lisesi'nde de yeni bir kütüphane oluşturuldu. Açılışa Kemal Kızılkaya, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, kurum müdürleri, ve öğrenciler ile öğretmenler katıldı.

Açılışta öğrencilerle bir araya gelerek yeni kütüphanelerinin hayırlı olmasını dileyen Vali Kızılkaya, “Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi sayesinde ilimizdeki tüm okulların kütüphanelerini gözden geçirdik. İlimizdeki 165 okulumuzdaki okul kütüphanelerini yaklaşık 150 Bin kitapla takviye ettik. Hedefimiz bu yıl sonuna kadar bu rakamı 252 Bin kitaba tamamlamaktır” dedi.

“Kütüphaneyi okulun kalbini haline getirmek çok kıymetlidir”

Kütüphanenin okuyucularla değer kazanacağını vurgulayan Vali Kızılkaya, “Okulu ve kütüphaneleri kitapla buluşturmak meseleyi çözmüyor. Esasen okuyucuyu kütüphaneyle, kitapla buluşturmak çok önemlidir. Burada öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve bizlere yeni görevler düşüyor. Kütüphaneyi okulun kalbini haline getirmek çok kıymetlidir. Okulun kalbi kütüphane olursa bizim aynı zamanda derslerde öğrendiğimiz konularla beraber kendimiz geliştirme imkanımız daha da artmış olacaktır.” diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.