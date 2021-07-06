Bilecik'te 175 bin kişi aşılandı

Bilecik'te Korona virüsle (Covid19) mücadele kapsamında, son bir ayda 76 bin 750 olmak üzere 174 bin 982 kişiye aşı yapıldı.

Sağlık Bakanlığınca, Covid19'la mücadele kapsamında Türkiye'de uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 53 milyon 970 bin 632'e ulaştı. Bilecik'te ise, 117 bin 778 kişi birinci doz, 57 bin 204 kişi ikinci doz olmak üzere toplam 174 bin 982 kişiye aşı yapıldı. 218 bin 717 nüfusa sahip ilde yüzde 68,5'ee yaklaşan bir aşılama gerçekleştirildi.

Bilecik aşılanma oranında ilk 10'a girdi

Bakanlığın aşı tablosuna göre yüzde 79,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, Bilecik, İzmir takip etti.