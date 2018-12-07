Bilecik'te 2. Abdülhamid dönemi ele alındı

Dr. İbrahim Taş, Sultan II. Abdülhamid Han'ın yakın tarihte en az anlaşılan tarihi şahsiyetlerinden birisi olduğunu belirterek, "Hatta onun kişiliği, çoğu zaman siyasi sebeplere ve kasıtlı olarak çarpıtılarak topluma aksettirilmiş ve tarihi gerçekler perdelenmiştir. Bu durum ise kendiliğinden onun dönemin yanlış bilinmesine ve yorumlanmasına sebep olmuştur" dedi.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Osmanlı Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve Oğuz-Türkmen Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından ortaklaşa Çeşitli Yönleriyle 2. Abdülhamid ve Dönemi konulu panel düzenlendi.

Panelde açılış konuşması yapan Dr. İbrahim Taş, Sultan II. Abdülhamid Han döneminin yanlış bilindiği ifade ederek, "Hâlbuki Sultan Abdülhamid Han, Osmanlı Devletinin son döneminin en önemli ve en ilgi çekici şahsiyetidir. Devletin başında en hassas ve ağır tehdit ve tehlikelerle dolu bir zamanda geçmiş, Devlet başkanlığını teslim almasıyla birlikte kendisini meşum 1993 harbinin içinde bulmuştur. Osmanlı Devlet gemisi korkunç fırtınalı sularda her tarafından çatırdamaya başlamışken Sultan Abdülhamid Han, 33 yıllık hükümdarlığı süresinde gemiyi batmaktan kurtarıp sahil-i selamete çekmeye, sakin bir körfeze getirip her tarafını onarmaya gayret etmiştir. Bu 33 yıllık dönem içerisinde düşman ülkeler Çarlık Rusya'sından başlamak üzere devletimizi çökertip Osmanlı topraklarını paylaşma hedefinde birleşmiş ve müşterek bir cephe teşkil etmiş bulunuyorlardı. Meşhur Şark Meselesi'nin ana hedefi buydu. Büyük devletler önce Türk hâkimiyetine Balkanlar'da son vermek, ardından da Anadolu'daki varlığımızı yok edip, Ortadoğu'daki toprakları işgal suretiyle buranın servet ve stratejik imkânlarını ele geçirmek istiyorlardı. Bu, toptan tasfiye planının uygulamak istediği XIX. yüzyılın başlangıcında devletimizin başında Sultan II. Abdülhamid Han'ın bulunmuş olması onu en önemli hedef haline getirmişti. Bu asıl gerçeği gören tasfiyeci ve paylaşımcı emperyalist devletler Sultan Abdülhamid Han'ı zayıflatıcı ve hâkimiyet sahnesinden bulmuşlardı" dedi.

"Sultan II. Abdülhamid Han'a 'Kızıl' sıfatının takılmak istenmesi yıkıcı propaganda silahının ne kadar tehlikeli olabileceğini göstermiştir"

Taş, konuşmasında, Osmanlı Devletini çökertip bir parçasını kendileri için koparmak isteyen Ermeni komitacılarının padişahın şahsına karşı düzenledikleri yıldız suikastını hatırlatarak, "Osmanlı Devletini çökertip bir parçasını kendileri için koparmak isteyen Ermeni komitacılarının, padişahın şahsına karşı düzenledikleri Yıldız suikastı bu iç hasım unsurların feci teşebbüslerinin nerelere kadar uzanabileceğinin en açık örneklerinden birisi olmuştur. Sultan II. Abdülhamid Han'a 'Kızıl' sıfatının takılmak istenmesi XX. yüzyılda çok etkili olarak kullanılacak olan yıkıcı propaganda silahının ne kadar tehlikeli olabileceğini göstermiştir. Bu silahı uzun bir süre sadece Sultan II. Abdülhamid Han'a karşı değil, aynı zamanda Türkiye ve Türkler aleyhine kullanan Batılılar, Haçlı zihniyetinin bulabildiği her fırsatı nasıl değerlendirdiklerini bize göstermişlerdir. Tarihinin ve yakın geçmişin günümüzü nasıl aydınlatıp gerçekçi tahliller yapmamıza imkân verdiği ve geleceği hesaplamamıza yardımcı olduğunu hepimiz biliyoruz. Fakat söz konusu tarihinin bizlere en doğru şekilde aktarılması, çarpıtılmamış olması şarttır. Sultan II. Abdülhamid Han ve dönemi hakkında bu imkâna en azından geçmişte tam olarak sahip olduğumuzu söyleyemeyiz. Devletimizin başında 33 sene icraat yapmış bir padişah hakkında aktarılan yanlış bilgi ve iftiralar sadece nesillerin yanlış bakış açısına saplanmaları ile sonuçlanmamış, aynı zamanda aleyhimize olanların ekmeğine yağ sürmüştür. Bugün ise artık gerçeği tam olarak bilme zaruretimiz vardır. Bu ancak dürüstlükten ayrılmayan ve ilim haysiyetine sahip tarihçilerin çalışmaları ve bunların yayınlanması ile mümkün olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Haluk Selvi moderatörlüğünde Prof Dr. Kemalettin Kuzucu, Doç. Dr. Serkan Yazıcı, Doç Dr. Ramazan Erhan Güllü ve Dr. Öğr. Üyesi Fahri Maden katılı ile Çeşitli Yönleriyle 2. Abdülhamid ve Dönemi konulu panel düzenlendi.