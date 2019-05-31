İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilecik'te 2 belediyenin ekmek zammına itirazı "red" edildi

Bilecik il genelinde yaşanan ekmek zammına Bilecik ve Söğüt belediyelerinin itiraz ederken, bu itiraz komisyonca "red" edildi.

Bilecik il genelinde yaşanan ekmek zammına Bilecik ve Söğüt belediyelerinin itiraz ederken, bu itiraz komisyonca "red" edildi.


Bilecik ve Söğüt ilçelerinde 1 liradan satılan 200 gram somun ekmek, 250 grama çıkartılırken fiyatı da 1 buçuk lira olarak belirlenmişti. Yapılan bu zamma iki belediyede Bilecik Valiliği Ticaret İl Müdürlüğüne zamlara karşı yaptığı itiraz yaptılar. Bu itirazlar aralarında Valilik, TSO, Esnaf Odası, belediye temsilcileri ve diğer ilgililerin bulunduğu komisyon reddetti. Böylece 250 gram ekmeğin satış fiyatı 1 lira 50 kuruştan devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.