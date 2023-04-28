İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bilecik'te 2 bin 250 paket halinde toplam 51 bin adet dolu makaron ele geçirildi

Bilecik’te 2 bin 250 paket halinde toplam 51 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

Bilecik'te 2 bin 250 paket halinde toplam 51 bin adet dolu makaron ele geçirildi.


Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce kaçak/bandrolsüz tütün ve tütün mamulü ticareti yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik operasyon düzenlendi. Bu çerçevede Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda; 2 bin 250 paket halinde toplam 51 bin adet dolu makaron ve 79 karton halinde toplam 15 bin 800 adet bandrolsüz makaronele geçirilmiştir.


Konu ile ilgili olarak 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.