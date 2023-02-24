İhlas Haber Ajansı

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Bilecik'te 2 gün önce kaybolan çocuk bulundu

Bilecik’te 2 gün önce evden ’Ekmek almaya gidiyorum’ diye çıkan 19 yaşındaki Bilgehan Bilgin bulundu.

Bilecik'te 2 gün önce evden 'Ekmek almaya gidiyorum' diye çıkan 19 yaşındaki Bilgehan Bilgin bulundu.


Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Çalış Sokak üzerindeki oturduğu evden 22 Şubat günü saat 15.00 sıralarında 'Ekmek almaya gidiyorum' diye çıkan 19 yaşındaki Bilgehan Bilgin'i bulmak için ailesi seferber olmuştu. Emniyet güçlerince yapılan çalışmalar sonucu çocuk, bu sabah 06:00'da Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesinde saklandığı yerde bulundu. Çocuk ailesine teslim edilirken, sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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