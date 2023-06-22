Bilecik'te 2 katlı binada yangın çıktı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 2 katlı binada çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Söğüt ilçesi Kayhan mahallesi Hamidiye sokakta bulunan 2 katlı binada henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.