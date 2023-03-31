Bilecik'te 2 Nisan günü yapılacak olan Bulgaristan genel seçimlerinde oy kullanılacak

Bulgaristan'da 2 Nisan'da yapılacak erken genel seçimlerde Türkiye'deki çifte vatandaşlar için de 23 ilde 162 sandık kurulurken, bu illerden bir tanesi Bilecik olacak.

Bulgaristan vatandaşları, 2 Nisan'daki erken genel seçimlerde Türkiye dâhil 62 ülkede oy kullanabilecek. Bulgaristan'daki erken genel seçimlerde çifte vatandaşların oy kullanabilmeleri için Türkiye'deki 23 ilde 162 sandık kurulacak. Bursa, İstanbul ve İzmir gibi çifte vatandaşların yoğun yaşadığı illerin yanı sıra Bilecik'te de çifte vatandaşlar, bu seçimde ilk kez bulundukları ilde oy kullanabilecek. Türkiye'deki çifte vatandaşlar için sandıklar 07.00'de açılacak, 20.00'de kapanacak. 21 parti ve koalisyon yarışacak olan seçimlerde Bilecik merkez Malhun Hatun İlkokulu'nda kurulacak sandıklarda kentte yaşayan çifte vatandaşlar oy kullanacak.

"Burada oldukça fazla soydaşımız yani Bulgaristan Türkü yaşıyor"

Pazar günü oy kullanacak olan çifte vatandaş statüsündeki Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Bulgaristan'da hükümet kurulamadığını anlatarak, "Burada son 2,5-3 yıldır siyasi, ekonomik, sağlık ve enerji konusunda krizler var. Bu krizlerin temeli de aslında siyasi olarak gözüküyor. Burada kurulamayan hükümetin ana sebebi nefret siyaseti. Bunun da faturasını burada halk ödüyor. Burada oldukça fazla soydaşımız yani Bulgaristan Türkü yaşıyor. Soydaşlarımızı temsil etmek için de Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi yani kısaca DPS var. Ülkemizde yaşayan soydaşlarımızın sandığa gitme oranı çok düşük kalıyor. Ülkemizde yaklaşık 300 bin soydaş seçmen mevcut. Bu da Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımızın mecliste temsil edilme oranını doğrudan etkiliyor. Türk kimliğimizi ve kültürümüzü korumak, mecliste daha iyi temsil edilebilmek için ülkemizde yaşayan çifte vatandaş tüm soydaşlarımızı 2 Nisan Pazar günü ülkemizde 23 ilde kurulacak toplam 162 sandıkta Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisini desteklemeye davet ediyorum. Sınırın ötesine geçtiğinizde başka bir dünya yok. Burada da Türk gelenekleri ve Türk yaşamı devam ediyor. Ülkemizde kullanacağımız oylarla Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımızın haklarını daha iyi savunmalarını, daha iyi hayat şartlarına kavuşmalarını ve refah düzeylerinin yükselmesini sağlayabiliriz. Demokrasinin gereği de budur. Aramızda sınırlar olsa da bizler soydaşız" dedi.

Soydaşlarını sandığa davet etti

Öte yandan Mızrak Subaşı, Türkiye'de yaşayan tüm duyarlı çifte vatandaş olan soydaşlarını Pazar günü sandıklara beklediğini söyleyerek, "Kimliğimiz, kültürümüz, geleneklerimiz ve göreneklerimizi kaybetmemek, demokratik güvence altına almak için lütfen sandıklara giderek oyumuzu kullanalım" dedi.