İhlas Haber Ajansı

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Bilecik'te 2 yıl önce yanan çatı yeniden yandı

Bilecik’te 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sonrası söndürülürken, tüm bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Bilecik'te 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sonrası söndürülürken, tüm bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangında binadaki 2 daire etkilenirken, aynı çatıda 2 yıl önce yine yangın çıkmıştı.


Edinilen bilgilere göre, Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Hacı Hasan Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın Şahin Y.'ye ait çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sararken, tüm kentte dumanlar görüldü. Olay yerine Bilecik Belediyesine ait 2 itfaiye ekibi ile 1 arasöz müdahale etti. Ekipler 5 katlı binayı tedbir amaçlı boşaltırken, itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangında çatı ve 2 daire zarar görürken, aynı bina aynı kat ve aynı çatıda 6 Ağustos 2019 tarihinde mangal ateşinden sıçrayan kıvılcımlardan yine yangın çıkmıştı.


Polis yangınla ilgili soruşturma başlatırken, itfaiye ekipleri de yangının kesin çıkış nedenini araştırıyorlar.

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