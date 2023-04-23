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Bilecik'te 23 Nisan coşkusu

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bilecik’te coşkuyla kutlandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bilecik'te coşkuyla kutlandı.


Atatürk Spor Salonunda yapılan kutlama töreninde, öğrenciler tarafından şiirler okunarak çeşitli dans ve halk oyunları gösterileri sahnelendi. Öğrencilerin sergilemiş olduğu birbirinden güzel gösteriler, büyük beğeniyle izlendi Törene, Bilecik Vali Vekili Akgün Corav, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda veli katıldı.

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