Bilecik'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Bilecik'te, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi. Öğretmenler Günü çerçevesinde ayrıca, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından kutlama programı sunuldu.

Törene, Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, il protokolü ve öğrenciler katıldı.