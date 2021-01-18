Bilecik'te 244 köy yolunda karla mücadele

Bilecik İl genelinde etkili olan kar yağışından etkilenen köy yollarında kar mücadelesi çalışmaları devam ederken, Yol Şube Müdürlüğüne bağlı 18 ekip Bilecik'e bağlı tüm ilçelerde kapanan köy yolları ulaşıma açıtı. Kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için büyük bir gayret ve özveriyle çalışmalarını yürüten ekipler, Bilecik merkezde 46 altı köy olmak üzere Bilecik il genelinde toplam 244 köy ve 3 belde de çalışmalarını devam ediyor.