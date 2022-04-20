Bilecik'te 260 arıcıya 54 ton şeker desteği verildi

Bilecik Valiliği'nce kentte bulunan arıcılara bahar aylarında arıların beslenmelerinde kullanmaları için şeker desteği verildi.

Bilecik Valiliği koordinesinde; Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Türk Şeker A.Ş. ve Bilecik Arıcılar Birliği'nin ortak çalışması ile Bilecik genelinde bal üreticilerinin ilkbahar ve sonbaharda arı beslemesinde kullanacak oldukları şeker desteklemesinin dağıtımı yapıldı.

Arıcılık faaliyetlerindeki girdi maliyetlerinin yükselmesi dikkate alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üretimdeki artış ivmesini hızlandırmak için yapılan planlama çerçevesinde bahar aylarında arıların yaşamlarını sürdürmeleri için beslenmelerinde kullanılacak olan şeker, devlet desteği ile Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ve müdürlük ekiplerince üreticilere ulaştırıldı.

“260 üreticimize 54 ton şeker desteği sağlıyoruz”

Sektörel gelişim ışığında arıcıların bahar dönemlerinde ihtiyaç duydukları şeker desteğini yaklaşık olarak yüzde 50 hibeyle sağladıklarını belirten Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya yaptığı açıklamada; “Bilecik merkez ve yedi ilçemizde toplamda 260 üreticimize 54 ton şeker desteği sağlıyoruz. 50 kiloluk çuvallar halinde 1080 çuval şekeri hemen hemen 11 bin arı kovanına yetecek şekilde dağıtımını planladık. İhtiyaçları doğrultusunda her zaman üreticilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.