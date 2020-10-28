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Bilecik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Bilecik’te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı.

Bilecik'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı.


Program, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtına Bilecik Valiliği ve Bilecik Belediyesi tarafından çelenk konulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Programa, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, siyasi parti temsilcileri, STK'lar ve askeri erkan katıldı.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yarın saat 10:00'da Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün valilik makamının kabullerinin ardından resmi araçların konvoy eşliğinde protokolü selamlamasıyla ve şehit turuyla devam edecek.

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