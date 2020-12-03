Bilecik'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü bu yıl buruk kutlandı

Bilecik'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla her yıl Cumhuriyet Meydanı'ndan düzenlenen tören bu yıl koronavirüs (Covit-19) salgını nedeniyle yapılamadı.

Gün dolayısıyla bir basın açıklaması yapan Bilecik Engelsizim Yaşam ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Halit Altıntaş, toplumun ayrılmaz bir parçası olan engellilerin, umutlu ve geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlayacak imkanlara kavuşturulması diledi. Bu imkanlara kavuşmasının devletin öncelikli görevleri arasında yer aldığını anlatan Altıntaş, sözlerine şöyle devam etti;

"Engellilerin üretken bireyler olarak kendi kendilerine yeterli duruma gelmeleri konusunda sivil toplum kuruluşlarına ve sorumluluk taşıyan her insana görev düşüyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, özürlülere karşı olan sorumluluklarımızı bir kere daha hatırlatıyor. Herkesin yapabileceği bir şeyin olduğu gerçeği noktasında neler yapabileceğimizi düşünmemiz için bir vesile oluyor. Sonuç olarak 3 Aralık Engelliler Günü konusunda şunu söylemek istiyorum, siz engelli olmayan kişilere düşen görevler var. Engellilerle yan yana geldiğinizde onları anlamaya çaba gösterin. Acıyarak değil tanımak amacıyla onlara yaklaşın. Belki onlar konuşmakta çekingen olabilirler. Siz ilk adımı atarak bu paylaşımı kolaylaştırın. Şunu unutmayın, onlar sizin bir insan. Sadece bazı organları tam kullanamıyorlar. Toplumumuzu ancak çok çalışarak, tüketici olmaktan üretici konuma geçerek daha ileriye götürebiliriz.”