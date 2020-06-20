Bilecik'te 3 bin 573 öğrenci ter döktü

Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sona ererken, Bilecik'te 3 bin 573 öğrenci 155 dakika ter döktü.

Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluştu ve 75 dakika sürdü. İkinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluştu ve süresi 80 dakika oldu. Öğrencilere birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, alanlarından sorular geldi. İlk oturum saat 09.30'da başlayıp 10.45'te bitti. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular çözüldü ve saat 11.30'da başlayıp 12.50'de sınav tamamlandı. Sınavın sona ermesinin ardından tüm öğrencilerin aynı anda sınava girdikleri binadan çıkmasına izin verilmedi. Öğrenciler zaman aralıklarıyla, sosyal mesafe korunarak sınav salonu ve binadan ayrıldı. Öğrenciler bu yıl sınava öğrenim gördükleri okullarda girdi. Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi sağlayabilmek için okullarda güvenli alanlar oluşturuldu, sınav binaları detaylı olarak temizlendi ve sınıflar dezenfekte edilerek hijyen sağlandı.

Bilecik geneli LGS sınavına 51 okulda, 285 salonda toplam 3 bin 573 öğrenci ter döktü.