Bilecik'te 3 kişinin yaralandığı olay sonrası yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı

Bilecik'te alacak verecek anlaşmazlığı sebebi ile çıktığı belirtilen ve 3 kişinin yaralandığı olay sonrası yaşananlar bir kafeteryanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'te hayvancılık yapan Ekrem A., daha önceden hayvan verdiği, ancak parasını alamadığı Erhan T. ile merkez Gazipaşa Mahallesi Yahyabey Sokak üzerindeki bir çay ocağının önünde karşılaştılar. Ekrem A. aracından aldığı pompalı tüfekle Erhan T. ayaklarına ateş etti. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar, çevrede bulunan M.Ö. ve Ç.B.'nin çeşitli yerlerine isabet etti. Bu yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir otele sığındı

Erhan T. ise saldırının ardından seke seke kaçarak, çevredeki bir otelin resepsiyon kısmına sığındı. 112 Acil Servis ekiplerince resepsiyonda yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan Erhan T., ambulansa taşınırken yüzünü montu ile örtmesi gözlerden kaçmadı. Saldırgan Ekrem A. ise; geldiği aracıyla Çarşı Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim oldu.

Olay sonrası güvenlik kameralarına yansıdı

Yaşanan olay sonrası bir kafeteryanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde pompalı tüfekten çıkan saçmanın sekmesiyle seken yaralanan bir şahsın gelmesi, bir köpeğin silah sesinden kaçması yer alıyor. Sonrasında ayağından vurulan Erhan T. ve seken saçmadan yaralanan şahsın kaçmaları, Erhan T.'nin otele sığınması görünüyor. Diğer bir açıda ise; Ekrem A.'nin elindeki pompalı tüfekle kaçan Erhan T.'nin arkasından biraz ilerlemesi görülüyor.