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Bilecik'te 3 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı

Bilecik’te dün 1 kişiyi kasten, 2 kişiye de saçmaların sıçraması sonucu yaralayan şahıs tutuklandıOlay dün Gazipaşa Mahallesi Yahyabey Sokak üzerinde bulunan çay ocağı önünde meydana geldi.

Bilecik'te dün 1 kişiyi kasten, 2 kişiye de saçmaların sıçraması sonucu yaralayan şahıs tutuklandı


Olay dün Gazipaşa Mahallesi Yahyabey Sokak üzerinde bulunan çay ocağı önünde meydana geldi. Aralarında alacak verecek davası olduğu iddia edilen Ekrem A. ile Erhan T. sokak üzerinde karşılaştı. Ekrem A. aracından aldığı tüfekle Erhan T.'nin ayaklarına 2 el ateş çıktı. Tüfekten çıkan saçmalar Erhan T.'nin ayağına, ayrıca olay yerinde bulunan M.Ö. ve Ç.B.'nin çeşitli yerlerine isabet etmişti. Yaşanan olay sonrası Ekrem A. Çarşı Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim oldu. Ekrem A. Emniyet sorgusunun ardından Bilecik Adliye Sarayı'na sevk edildi. Burada savcının tutuklama talebi ile mahkemeye sevk ettiği Ekrem A.'nın çıkarıldığı mahkemece 'Ruhsatsız silah ile kasten adam yaralama' suçundan tutuklandığı öğrenildi.

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