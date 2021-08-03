İhlas Haber Ajansı

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BileciK'te 336 kök Hint keneviri ele geçirildi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 336 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 336 kök Hint keneviri ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçeye bağlı Oğulpaşa köyü Samanlı mevkisinde Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerinde desteklediği operasyonda ormanlık alana açılmış yerde 336 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Jandarma ekipleri ve Osmaneli İlçe Tarım Müdürlüğü'nden gelen yetkililer eşliğinde Hint kenevirleri sökülerek imha edildi.

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