İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilecik'te 35 markete bin 750 adet maske teslim edildi

Bilecik’te Korana virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Bilecik Valiliği tarafından Ticaret İl Müdürlüğüne teslim edilen lastikli cerrahi maskeler marketlere teslim edildi.

Bilecik'te Korana virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Bilecik Valiliği tarafından Ticaret İl Müdürlüğüne teslim edilen lastikli cerrahi maskeler marketlere teslim edildi.


Bilecik Ticaret İl Müdürlüğüne tarafından bin 750 adet lastikli cerrahi maskeler kentete faaliyet gösteren marketlere, alışveriş yapmak üzere gelen ve maskesi olmayan vatandaşlara dağıtılmak üzere teslim edildi. Ayrıca işletmelere, fiyat etiketi, fahiş fiyat uygulamamaları, sosyal mesafe, market içinde metrekareye göre olması gereken müşteri sayısı, çalışma saatlerine uymaları gibi konularda gerekli tüm tedbirlerin alınması yönünde uyarılarda bulunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.