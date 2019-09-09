Bilecik'te 36 bin 243 öğrenci için ders zili çaldı

Bilecik'te de 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı başlarken, 36 bin 243 öğrenci için ilk ders zili çaldı.

2019-2020 eğitim ve öğretim yılı tüm Türkiye'de olduğu gibi Bilecik'te de başlarken, il genelinde 179 okulda 2 bin 193 öğretmen görev yapacak. 36 bin 243 öğrenci için ders zili çalarken, geçtiğimiz perşembe günü ilk ve ortaokul 1'inci sınıfa başlayana için "Okullarda Uyum Haftası Projesi" kapsamında okullar başlamıştı.