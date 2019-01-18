Bilecik'te 36 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bilecik'te de 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk döneminin tamamlanmasıyla yarı yıl tatiline girilirken, il genelinde 36 bin 155 öğrenci karne almanın heyecanını yaşadı. Bilecik'te karne programının düzenlendiği adres ise Atatürk İlkokulu oldu. Buradaki karne dağıtımına Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, İl Milli Eğitim Müdürü, öğretmenler ve veliler katıldı. Öğrenciler Vali Şentürk'ü kapıda çiçekle karşılarken, protokol üyeleri sınıfları tel tek gezerek öğrencilerin karnelerini ve başarı belgelerini takdim etti.

"İlk olarak 1'inci sınıf öğrencilerine karne verdik"

Karne töreni sonrası okul bahçesinde basın mensuplarına değerlendirme yapan Vali Şentürk, ilk olarak 1'inci sınıf öğrencilerine karnelerini verdiklerini belirterek, "O karne alma heyecanını biz de iliklerimize kadar hissettik. Kendi çocukluğumuza gittik. Tabi işi bugüne kadar taşıdığımız zaman Bilecik adına biz önce bir fotoğraf çekmeye çalışıyoruz yani mevcudumuz nedir. İyinin iyisi her zaman var. Bilecik'teki eğitimin kalitesinin artması noktasında bir seferberlik anlayışı içerisinde tüm arkadaşlarımızla beraber yani 36 bin öğrencimizin yanında 2 bin 800 civarında da öğretmenimiz var. Dolayısıyla ortalama 18 öğrencinin olduğu sınıfta sahip bir altyapıda fiziki alt yapının büyük ölçüde yeterli olduğunu, standartlar olarak da çok kötü olmadığını gördüm. Ama bundan sonraki süreçte eğitimin içeriğine dönük hamleler yapmamız gerekiyor. Bunları yapacağız. Ama şu var, genel bir ezber bir formül uygulama yöntemimiz yok. Eğitim ordusuyla, tüm paydaşlarımızla yani eğitim öğretim unsurları velidir, sosyal çevredir, öğretmendir ve idarilerdir idarenin içerisine bizleri de katabilirsiniz. Bu unsurların her birine nasıl görev düşüyorsa bunları layık olduğu şekilde yapmak sureti ile eğitimde ciddi bir atılım yapmayı düşünüyoruz” dedi.

“Bilecik'e yakışacak bir kuşak yetiştirmemiz lazım”

Vali Şentürk, Bilecik'te eğitim alanında 2 bin 800 öğretmen ile birlikte önemli adımlar atacaklarını belirterek, "Özellikle ikinci dönemden itibaren farklı uygulamalarla eğitimde niteliği kaliteyi arttırmaya dönük çalışmalarımız olacak. Bunu da başta velilerimiz olmak üzere siz değerli basın mensupları, diğer kurum ve kuruluşlar hep beraber seferberlik anlayışı içerisinde olacağız. Çünkü biz şuna inanıyoruz ki Şeyh Edebali hazretleri ne diyordu; ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın' yani güçlü devlet, güçlü toplum eğitilmiş insanlarla olur. Bunun için vazgeçeceğimiz hiçbir öğrenci yok. Her birini başarıda daha da ileriye taşıyabileceğimiz birlikte takım ruhu oluşturacak uygulamalarımız etkinliklerimiz olacak. Bizim Bilecik'in kendine özgü kimliği, tarihi var. Kuruluşun ve kurtuluşun kenti olarak Bilecik'e yakışacak bir kuşak yetiştirmemiz lazım. Bu sorumluluk anlayışı içerisinde hep beraber çalışacağız inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Çocuklarımıza bu tatilin verimli geçeceğini ümit ederek, gerçi kar var ama çocuklarımızı tembihledik. Televizyon karşısında bilgisayar telefon ile çok vakit geçirmeyin. Hava şartlarının müsait olduğu zamanlarda dışarı çıkıp oyun oynayın. Toprağa dokunun, doğaya dokunun. Ailelerinizle birlikte güzel vakitler geçirin. Biraz da okuyun tabi. Kendi hikayenizi yazın, ailenize okuyun. İnşallah tatil verimli ve güzel geçer. Arkasından da ikinci dönem itibari ile en azından idareci olarak biz yeniz. Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyoruz. İlimize hizmet ettiler. Bu bir görev nöbeti, bir başka nöbeti tutmak üzere atandılar. Hayırlı olsun yeni gideceği yerde. Yeni gelecek olan arkadaşımızla beraber yeni bir anlayışla bir farkındalık oluşturarak daha kaliteli bir eğitim dönemi geçirmeyi ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.