Bilecik'te 37 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Bilecik'te Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında çoğunluğu uzaktan eğitimle geçen 2020-2021 eğitim öğretim dönemi sona ererken öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Maltun Hatun İlkokulu'ndaki karne törenine Vali Bilal Şentürk, Vali Yardımcısı Rahmi Köse ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol katıldı. Program öncesi okulun eTwinning sergisinin açılışı yapılırken, öğrenciler zeybek ve eğlenceli dans gösterileri sergiledi. Sınıfları tek tek dolaşarak öğrencilere karnelerini dağıtan Vali Şentürk, ''Eğitimde Bilecik'i daha iyi bir noktaya taşımak istiyoruz. Bazı sınıflarda haftada iki gün olmak üzere kısmen yüz yüze eğitim yapıldı. Pandemiden dolayı arzu ettiğimiz şekilde eğitim öğretim yapıldı diyemeyiz. Pandemiden de çok dersler çıkardığımızı görüyorum. Öğretmen arkadaşlarımız uzaktan da olsa 'zoom' üzerinden derslere devam etmeye gayret gösterdiler. Velilerimiz, öğrencilerimiz katılmaya çalıştılar. Uzaktan olmaları, çocukların sosyalleşmeleri ve hareketli olması bakımından dezavantajları oldu. Biraz da elektronik aletlerle daha çok vakit geçirdiler ama yaz döneminde inşallah telafi kurslarıyla, farklı sportif aktivitelerle onu telafi etmeye çalışacağız" dedi.

"İnşallah önümüzdeki eğitim öğretim yılında virüsten arınmış bir şekilde çocuklarımız okula kavuşurlar"

Bilecik'in öğrenci sayısı ve eğitim altyapısıyla, eğitimin en iyi verilebileceği bir kent olarak düşündüğünü vurgulayan Vali Şentürk, ''Hedefimizde büyük şehirlerin arasında her anlamda her şeyin en iyisi olduğu bir yer olmak istiyoruz. Öğretmen arkadaşlarımız bu noktada fedakarca çalıştılar. İnşallah önümüzdeki eğitim öğretim yılında da aynı anlayış ile pandemiden de virüsten de arınmış bir şekilde çocuklarımız okula kavuşurlar. Daha iyi günlere hep beraber ulaşırız'' dedi.

Öte yandan Covid-19 tedbirleri kapsamında çoğunluğu uzaktan eğitimle geçen 2020-2021 eğitim öğretim döneminde Bilecik'te, 37 bin öğrenci ve veliler karne heyecanı yaşadı.