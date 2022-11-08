İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bilecik'te 39 bin 920 adet dolu makaron ele geçirildi

Bilecik’te düzenlenen bir operasyondan bin 196 paket halinde 39 bin 920 adet dolu makaron ele geçirildi.

Bilecik'te düzenlenen bir operasyondan bin 196 paket halinde 39 bin 920 adet dolu makaron ele geçirildi.


Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kaçak/bandrolsüz tütün ve tütün mamulü satışı yapılanan yerlere operasyon düzenlendi. Operasyondan Ü.B. isimli şahsa ait işyeri ve depoda yapılan aramada bin 196 paket halinde 39 bin 920 adet dolu makaron ele geçirildi. Şahıs hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.