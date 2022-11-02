İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bilecik'te 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası

Bilecik’te 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.

Bilecik'te 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı'ndan sanayi istikametine giden 11 AT 233 plakalı kamyonet, Eski Belediye Kavşağı geçince bir anda durdu. Arkasında aynı istikamete seyir halinde bulunan otomobil duramayıp kamyonete çarptı. Ardında aynı istikamette seyir halinde bulunan 2 araç da kazaya karışınca 4 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaşanan kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.


Kaza nedeniyle tek şeritten ilerleyen trafik, araçların çekilmesiyle normale döndü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.