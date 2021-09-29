İhlas Haber Ajansı

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Bilecik'te 4 kilometrelik doğa yürüyüşü yapıldı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında 4 kilometrelik doğa yürüyüşü düzenlendi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında 4 kilometrelik doğa yürüyüşü düzenlendi.


Avrupa Spor Haftası nedeniyle Pazaryeri İlçe Kaymakamlığı ve Pazaryeri İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce organize edilen doğa yürüyüşü gençlik merkezinden başlayarak, Adabayırı mevkiine kadar 4 kilometrelik yol kat edildi. Etkinlik ile ilgili açıklamada bulunan Pazaryeri İlçe Kaymakamı Ferhat Altay, “Kaymakamlığımızın ve Pazaryeri İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzce organize ettiğimiz doğa yürüyüşümüzü gönüllü gençlerimiz, muhtarlarımız, vatandaşlarımız ve ilçe protokolümüzün katılımı ile 4 kilometre olarak gerçekleştirdik. Gönüllü gençlerimize ve doğa yürüyüşümüze katılan herkese teşekkür ederim” dedi.


Öte yandan yürüyüşe Kaymakam Altay'ın yanı sıra kurum müdürleri ve gençlik merkezi öğrencileri katıldı.

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