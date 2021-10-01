Bilecik'te 4 kişinin yaralandığı kaza sonrası basın mensuplarına engel

Bilecik'te 2 otomobilin çarpışması sonrası meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası görüntü almak isteyen basın mensuplarına sürücü ve bir yakını engel olmaya çalıştı, kamerasına vurdu.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Tevfikbey Caddesi üzerinde seyir halindeki Ali Osman S. idaresindeki 11 AAL 579 plakalı otomobil ile Rasimbey Caddesinden Cumhuriyet Caddesi istikametine seyretmek isteyen İlknur B. yönetimindeki 34 BID 912 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada 34 BID 912 sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Neslihan Y.(40), Nevruz K. (30) ve Papatya D.(32) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Basın mensuplarına engel

Kaza sonrası 11 AAL 579 plakalı otomobil sürücüsü Ali Osman S. aracın plakasının görünmemesi için gazetecilere elinden gelen engeli yaparken, bir yakını ise başka bir basın mensubuna görüntü çekmemesi için üzerine yürüdü. Olayı çeken basın mensubunun kamerasına vuran kazazedenin yakınını polis ve çevredekiler sakinleştirdi.