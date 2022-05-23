Bilecik'te 4 yılda tıbbi cihaz ve donanımında 60 milyonluk yatırım

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 2018-2022 tarihleri arasında Bilecik'e 60 milyonluk tıbbi cihaz ve donanım yatırımı yapıldığını belirterek, yatırımlar için ilk olarak Bilecikli olan Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Başkanı Yıldırım, Bilecik'te sağlık hizmet kapasitesinin geliştirilmesine yönelik bakanlıklarınca yapılan planlamalar çerçevesinden 2018-2022 yılları arasında 8 sağlık yatırımı hizmete açıldığı söyledi. Bu yatırımlar hakkında bilgi veren Yıldırım, "Bu yatırımlardan en büyükleri 57 bin 531 metrekare kapalı alana sahip 2020 yılında hizmete açılan Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 300 yataklı yeni hizmet binası ile 2021 yılında hizmete açılan 46 bin 319 metrekare kapalı alana sahip Bozüyük Devlet Hastanesi 250 yataklı yeni hizmet binasıdır. Bu iki hastanemizin hizmete açılması ile birlikte ilimizin yataklı sağlık hizmeti kapasitesinde 2 katına yakın bir artış sağlanmıştır. İçerisinde banyo ve tuvalet olan 1-2 yataklı nitelikli hasta odası kapasitesi ise 3,5 kat artmış ve hastalarımızın otel konforunda sağlık hizmeti alması sağlanmıştır. 2018 yılında yapımına başlanarak 2021 yılında hizmete açılan yeni hizmet binasının hizmete başlaması ile 3'üncü basamak erişkin yoğun bakım hizmeti, MR hizmeti gibi ilçemizde verilmeyen özellikli sağlık hizmetleri verilmeye başlamış ve yatak sayısı, ameliyathane sayısı, 600 metrekarelik fizik tedavi ünitesi, diyaliz merkezi gibi sağlık hizmet alanlarında artış sağlanmıştır. Aynı zamanda tıbbi cihaz ve donanım yatırımı yapılarak özellikli ameliyat, yoğun bakım, yataklı ve acil sağlık hizmetlerinin verilmesi sağlanmıştır. Modern bir inşaat tekniği ile yapılan binanın 326 adet deprem izolatörü bulunmakta olup, karşılaşılabilecek şiddetli depremlere dayanıklı olarak imal edilmiştir" dedi.

"Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 300 yataklı yeni hizmet binası hizmete girdi"

2017 yılında yapımına başlanarak 2020 yılında hizmete açılan yeni hizmet binasının hizmete başladığını anlatan İl Başkanı Yıldırım, "3'üncü basamak erişkin yoğun bakım, 2'inci basamak yeni doğan yoğun bakım hizmeti, 128 kesit tomografi, çocuk izlem merkezi, geleneksel ve tamamlayıcı tıp hizmeti gibi ilimizde bulunmayan özellikli sağlık hizmetleri verilmeye başlamış ve yatak sayısı, ameliyathane sayısı, 600 metrekarelik fizik tedavi ünitesi gibi sağlık hizmet alanlarında artış sağlanmıştır. Ayrıca yeni tıbbi cihaz ve donanım yatırımı yapılarak özellikli ameliyat, yoğun bakım, yataklı ve acil sağlık hizmetlerinin verilmesi sağlanmıştır. Modern bir inşaat tekniği ile yapılan binanın 408 adet deprem izolatörü bulunmakta olup karşılaşılabilecek şiddetli depremlere dayanıklı olarak imal edilmiştir. Yeni binanın hizmete açılması ile birlikte Sağlık Bakanlığı ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi ile imzalanan protokol çerçevesinde hastanemiz eğitim ve araştırma hastanesi statüsü kazanmış olup, ilimizde bulunmayan 3.basamak sağlık hizmetleri verilmeye başlanmıştır" dedi.

"Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek olarak 120 araçlık otopark yapıldı"

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, açıklamasının devamında 6 Eylül 2020 tarihinde hizmete giren Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde otopark alanın yetersiz gelmesi sebebiyle Sağlık Bakanlığından otopark kapasitesinin arttırılması için ödenek talebinde bulunulduğunu belirtti. Yıldırım, "Yaklaşık 1 ay gibi kısa bir sürede ödenek tahsisi yapılarak evvelce Sağlık Bakanlığımızca kamulaştırması yapılan 5 bin 632 metrekare arsada 120 araçlık açık otopark imalatına İl Özel İdaresince başlanmış ve 2021 yılında hizmete açılmıştır "dedi.

"Bozüyük Yeşilkent Mahallesine 5-6 hekimlik 'ASM/TSM/112 ASHİ Projesi' hayata geçti"

İl Başkanı Yıldırım, koruyucu sağlık hizmetleri ile 112 Acil Sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için Sağlık Bakanlığınca yapılan planlamalar çerçevesinde Bozüyük Yeşilkent Mahallesinde bin 226 metrekare kapalı alana sahip 5-6 hekimli Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Bozüyük İlçe Sağlık Müdürlüğünü birimin bulunduğu yeni hizmet binamız 2021 yılında hizmete açıldığını söyledi. Bunun yanı sıra Yenipazar'da Entegre Devlet Hastanesi Ek Binası'nın tamamlandığı anlatan Yıldırım sözlerine şöyle devam etti;

"Yenipazar Entegre İlçe Hastanemizin Acil Servis ve birimlerinin hizmet kapasitesinin arttırılması için mevcut binasına ek olarak bin 226 metrekare kapalı alan ile ek hizmet binası yapımına 2018 yılında başlanmış olup 2020 yılında hizmete açılmıştır. Koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için Sağlık Bakanlığınca yapılan planlamalar çerçevesinde Bilecik kent merkezi Hürriyet Mahallesinde 438 metrekare kapalı alana sahip 5-6 hekimli aile sağlığı merkezi yapımına 2018 yılında başlanarak 2020 yılında tamamlanmış ve hizmete açılmıştır. 2022 yılında 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde yapılan planlamalar çerçevesinde aynı binada ek Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu kapasitesi oluşturulmuş ve hizmete açılmıştır. Yine koruyucu sağlık hizmetleri ile acil sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için Sağlık Bakanlığınca yapılan planlamalar çerçevesinde Osmaneli ilçemizde bin 226 metrekare kapalı alana sahip 5-6 hekimli Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapımına 2018 yılında başlanarak 2019 yılında tamamlanmış ve hizmete açılmıştır. Koruyucu sağlık hizmetleri ile acil sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için Sağlık Bakanlığınca yapılan planlamalar çerçevesinde Söğüt ilçemizde de bin 161 metrekare kapalı alana sahip 6 hekimli Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapımına 2017 yılında başlanarak 2018 yılında tamamlanmış ve hizmete açılmıştır" diye konuştu.

"Fiziki gerçekleşmesi yüzde 57'dir"

İl Başkanı Yıldırım, Sağlık Bakanlığınca il genelinde yapımı devam eden sağlık yatırımları hakkında bilgi vererek, "Bozüyük'te hastaneye bağlı olarak hizmet veren Diş Tedavi ve Protez Merkezinin 2018 yılında müstakil bir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine dönüştürülmesinin ardından aynı arsa içerisinde bakanlığımızca toplamda 10 bin 700 metrekare kapalı alana sahip 32 ünitli Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Palyatif Bakım Merkezi, 5-6 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve sağlık çalışanlarına hizmet verecek kreş binalarından oluşan sağlık kompleksinin yapımına 2020 yılında başlanmıştır. Bakanlığımız Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce yapımına başlanılan ve ödenek sıkıntısı bulunmayan yatırıma hızla devam edilmekte olup sağlık kompleksinin mevcut durumda fiziki gerçekleşmesi yüzde 57'dir. 2022 yılı ikinci yarısında hizmete açılması planlanmaktadır. Pazaryeri ilçemizde acil sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapımına Bakanlığımızca tahsis edilen ödenekler ile İl Özel İdaresince ihale edilerek yapımına başlanılmıştır. 29 Mart 2022 tarihinde yer teslimi yapıla projenin betonarme imalatları tamamlanma aşamasında olup 2022 yıllı 2 yarısında hizmete açılması planlanmaktadır" ifade etti.

"1959 yılı yapımı eski yataklı servis binası ile eski 112 başhekimlik binasının yıkılarak yerine Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi binası yapılacak"

Yıldırım, Bilecik'te yapımına başlanacak sağlık yatırımları hakkında bilgi vererek, "Koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik bakanlığımızın son yıllarda yaygılaştırılması için çalışmalar yaptığı Sağlıklı Hayat Merkezleri; sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak, sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla kurulan çok amaçlı yapılardır. Sağlıklı hayat merkezlerinde; beslenme danışmanlığı, kronik hastalıklar ve fiziksel aktivite danışmanlığı, kadın ve üreme sağlığı danışmanlığı, kanser erken teşhis, Tarama Ve Eğitim Merkezi (KETEM) danışmanlığı, ruh sağlığı danışmanlığı, çocuk ve ergen sağlığı danışmanlığı, tütün ve madde bağımlılığı danışmanlığı, enfeksiyon kontrol hizmetleri, koruyucu ağız ve diş sağlığı danışmanlığı, sağlıklı yaşanma hizmetleri verilmektedir. İlimiz koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi eski yerleşkesinde bulunan 1959 yılı yapımı eski yataklı servis binası ile eski 112 Başhekimlik binasının yıkılarak yerine Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi binası ile 6 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi - 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Lojistik Merkezi binası yapılması planlanmıştır. Bakanlığımızca 3 bin 20 metrekare kapalı alana sahip hizmet binalarının yapımı için ödenek tahsis edilerek İl Özel İdaresine aktarılmış olup, İl Özel İdaresince 01 Nisan 2022 tarihinde yatırıma ilişkin proje ihalesi yapılmıştır. Yapıma esas projelerin tamamlanması akabinde 2022 yılı ikinci yarısında yapım ihalesinin yapılarak yapıma başlanılması planlanmaktadır" dedi.

"Bozüyük İstasyon Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi yapılacak"

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, açıklamasının devamında, "Bozüyük İlçemizde koruyucu sağlık hizmetleri ve acil sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla, Çarşı Mahallesinde 4-5 hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu yapılması planlanmıştır. Bakanlığımızca İl Özel İdaresine yatırıma ilişkin ödenek aktarılmış olup, yapım işine ilişkin proje hazırlanma aşamasındadır. Projenin tamamlanmasının ardından İl Özel İdaresince 2022 yılı ikinci yarısında yapım ihalesinin yapılarak yapıma başlanılması planlanmaktadır. Aynı zamanda Bilecik merkez Beşiktaş ve İsmetpaşa Mahallelerinde koruyucu sağlık hizmetleri ve acil sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla, 2-3 hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu yapılması planlanmıştır. Bakanlığımızca İl Özel İdaresine yatırıma ilişkin ödenek aktarılmış olup, yapım işine ilişkin proje hazırlanma aşamasındadır. Projenin tamamlanmasının ardından İl Özel İdaresince 2022 yılı ikinci yarısında yapım ihalesinin yapılarak yapıma başlanılması planlanmaktadır" ifadelerine yer verdi.

"Söğüt'e 50 yataklı yeni hastane projemiz var"

İl Başkanı Yıldırım, Söğütlülere müjde vererek, "Söğüt ilçemizde yataklı sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla, Söğüt Devlet Hastanesi 50 yatak yeni hizmet binası yatırım programına alınmıştır. Projenin hazırlanacağı arsa temin ve tahsis çalışmalarının tamamlanması beklenmekte olup, akabinde Bakanlığımızca proje ve yapım ihaleleri gerçekleştirilecektir. Gölpazarı ilçemizdeacil sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla Bakanlığımızca Gölpazarı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapımı yatırım programına alınmıştır" şeklinde konuştu.

"Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anjiyo Laboratuarı açılıyor"

Yıldırım, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde eksik olan bölümlerin Haziran ayında açılacağını anlatarak, "Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde özellikli sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için Bakanlığımızdan Kalp Merkezi açılmasına yönelik ön izin verilmiştir. Kalp Merkezi gerekliliklerinden biri olan anjiyo laboratuarı açılması için Bakanlığımızca kroner anjiyo cihazı alımı yapılarak kurulumu tamamlanmıştır. Anjiyo Laboratuarının açılması gerekliliklerinden olan Koroner Yoğun Bakım kurulmasına yönelik Bakanlığımızca yapım ödeneği tahsis edilerek 6 yataklı koroner yoğun bakım yapım işine başlanılmış olup, yakın zamanda hizmete açılacaktır. Ayrıca ek 12 yataklı kardiyoloji koroner servisi oluşturularak hizmet vermeye hazır hale getirilmiştir. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde özellikli sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik planlamalar çerçevesinde uyku laboratuarı kurulması planlanmıştır. Bakanlığımızca 2 yataklı uyku laboratuarı sistemi için ödenek tahsis edilmiş olup, 11 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak ihale ile polisonografi sistemleri temin edilecektir. Hastanede fiziki alt yapı hazır durumda olup, cihazların teslimi sonrası kısa bir süre içerisinde hizmet sunumuna başlanılması planlanmaktadır" dedi.

"Gölpazarı'na 4 cihazlı diyaliz ünitesi açılması için izin verildi"

İl Başkanı Yıldırım bir müjdede Gölpazarlılara vererek, şunları söyledi: "Gölpazarı ilçemizde ve yakın köylerinde ikamet eden diyaliz hastalarımıza yerinde hizmet sunulması amacıyla, bakanlığımızca Gölpazarı Entegre İlçe Hastanemizde Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı 4 cihazlı diyaliz ünitesi açılması için izin verilmiştir. Gölpazarı İlçe Devlet Hastanemizde diyaliz ünitesinin oluşturulması için altyapı tadilat ve donanım temini çalışmaları tamamlanarak 2021 yılı Aralık ayında faaliyete alınmıştır."

"2018-2022 yılları arasında toplam 60 milyon TL tıbbi cihaz ve donanım yatırımı yapılmıştır"

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım son olarak 4 yılda il genelinde 60 milyonluk tıbbi cihaz ve donanım yatırımı yapıldığı anlatarak, "Bilecik'te sağlık hizmetlerin geliştirilmesi ve yeni hizmete alınan hizmet binalarının tefrişi için 2018-2022 yılları arasında toplam 60 milyon TL tıbbi cihaz ve donanım yatırımı yapılmıştır. Sağlık tesislerimizde hizmete sunulan bazı özellikli cihazlara ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur. Pandemi sürecinde artan Tomografi tetkiki ihtiyacının karşılanması, Eğitim ve Araştırma Hastanemizde ileri tetkik ve tedavi ihtiyaçları için Bakanlığımızca 128 Kesit Tomografi Cihazı temin edilerek 2020 yılında Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmet sunumuna başlamıştır. Kanser tarama hizmetlerine erişimin arttırılması amacıyla, Valiliğimiz koordinasyonunda hayırseverlerin katkıları ile mobil kanser tarama aracı temin edilmiştir. Araçta yer alan mobil mamografi cihazı Bakanlımızca ile temin edilerek 2021 yılında hizmete alınmıştır. Eğitim ve Araştırma Hastanemizde özellikli göz ameliyatlarında kullanılmak üzere, Bakanlığımızca Ameliyat Mikroskobu temini yapılmış olup, 2022 yılında faaliyete başlamıştır. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanemizde özellikli göz ameliyatlarında kullanılmak üzere, bakanlığımızca ameliyat mikroskobu temini yapılmış olup, 2022 yılında faaliyete başlamıştın" dedi.