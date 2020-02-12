Bilecik'te 5 bin 813 kişi İŞKUR vasıtasıyla işe yerleştirildi

Ayhan Tozan, 2019 yılında Bilecik'te 5 bin 813 kişinin İŞKUR vasıtasıyla işe yerleştirildiğini söyleyerek, "İŞKUR tarafından işe yerleştirme sayısının geçtiğimiz yıla göre yaklaşık yüzde 15 artış gösterdi. Kadın, genç ve engelli istihdamı çok önemli" dedi.

Tozan, yaptığı açıklamada, 2019 yılında İŞKUR tarafından 5 bin 793'ü özel sektör iş yerlerine olmak üzere 5 bin 813 kişi işe yerleştirdiklerini söyledi. Bu sayının 1 bin 772'sinin kadın, 2 bin 23'ünün genç, 168'inin engelli, bin 71'inin yükseköğrenim mezunu olduğunun altını çizen Tozan, sözlerine şöyle devam etti;

"Kadın, genç ve engelli istihdamı çok önemli. İl Müdürlüğü olarak bu alanlarda daha çok çalışıyoruz ve bu çalışmanın bu yıl da artarak devam etti. Yıl içerisinde bin 307 farklı iş yerinin iş ve meslek danışmanları tarafından ziyaret edildiğini 665'i engelli olmak üzere 12 bin 649 farklı vatandaşımız ile bireysel görüşme gerçekleştirildiğini dile getirerek iş yerlerimiz ile vatandaşlarımızı işe yerleştirme, istihdam garantili kurs ve programlarımız ile meslek edindirme konusunda bir araya getirildi. İstihdam garantili kurslarımız ile 914 istihdam garantili işbaşı eğitim programlarımız ile imalat sektöründe bin 456 kişi olmak üzere 28'i engelli toplamda bin 987 kişiye meslek edindirerek istihdamlarını gerçekleştirdik."

"2020 yılında 4 bin kişilik meslek edindirme kurs ve kurs bitiminde istihdamın garanti"

Tozan, kurumunun 2020 yılı hedeflerinden bahsederek, "2020 yılında ilimizde bin 941'i kadın, 202'si engelli, 2 bin 323'ü genç, bin 51'i yükseköğrenim mezunu olmak üzere 5 bin 850 işe yerleştirme ile 2 bin 25'i imalat sektöründe olmak üzere 2 bin 375 kişilik istihdam garantili kurs ve işbaşı eğitim programı var. Bilecik geneli iş yerlerimiz ile Bilecik, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odaları katılımları ile bu yıl için 3 bin 800'ü imalat sanayinde olmak üzere 4 bin kişilik Mesleki Eğitim Beceri Geliştirme İşbirliği ve İşbaşı Eğitim Programı protokolleri imzalanması planlandığını dile getirmiştir. İşverenlerimizin talepleri doğrultusunda imzalanması planlanan bu protokoller ile ilimizde 4 bin kişilik meslek edindirme kurs ve kurs bitiminde istihdamın garanti altına alındığını, yıl içerisinde birçok meslekte protokol imzalanan iş yerlerimiz ile bu programların açılacak" dedi.

"Bu yıl imalat sanayisine daha çok ağırlık vereceğiz"

İŞKUR İl Müdürü. Ayhan Tozan, son olarak il müdürlüğü olarak Bilecik'te bu yıl da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi imalat sanayisine daha çok ağırlık vereceklerini belirterek, "Kadınlarımızın, gençlerimizin ve engelli vatandaşlarımızın nitelikli ve kalıcı istihdamına yönelik çalışmalarımız bu yıl da artarak devam edecektir" dedi.