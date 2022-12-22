Bilecik'te 5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 95'e yükseldi

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye geneli başlatılan okul öncesi eğitim seferberliğinde okul idarecileri ve öğretmenlerin özverili çalışmalarıyla Bilecik genelinde son bir yılda 5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 82'den yüzde 95'e, 3-5 yaşta yüzde 49,38'den yüzde 56,24'e, 4-5 yaşta yüzde 61,95'den yüzde 70,08'e yükseldi.

Okul öncesi çağ nüfusuna yönelik okul idarecilerinin ve öğretmenlerin saha çalışmaları yanında, mevcut anaokullarının kapasitelerinin artırılması, fiziki altyapısı uygun olan her tür okul bünyesinde yeni anaokulu, yeni anasınıfı açılması, kapalı köy okullarının “Köy Yaşam Merkezleri” olarak değerlendirilmesi, gezici öğretmen sınıfı uygulaması, taşıma merkezi ana sınıfı uygulaması, öğrenci sayısı fazla olan anasınıflarının “Bağımsız Anaokulu” olarak açılması gibi bakanlık uygulamaları okullaşma oranlarının artırılmasında önemli rol oynadı.

Bilecik'te eğitimde fırsat ve imkân eşitliğinin sağlanması, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması hedefleri doğrultusunda, Bilecik Merkez ilçede Küplü köyü, Bozüyük ilçesinde Kapanalan köyü, Pazaryeri ilçesinde Karaköy ve Kınık köylerinde köy yaşam merkezleri olarak değerlendirildi. Köy yaşam merkezleri okul öncesi öğrencilerine hizmet verdiği gibi öğrencilerin velilerine ve bölge halkına halk eğitim merkezi kanalı ile açılabilecek her türlü kursa ev sahipliği yapıyor.

Okul öncesi öğrenci sayısı 100'den fazla olan okullarda, okul öncesine erişimin arttırılması amacıyla bağımsız anaokullarına dönüştürme hedeflendi. İl genelinde 2 okul ile 2 bilim ve sanat merkezi bünyesinde bağımsız anaokulu açıldı. Bilecik'te var olan 13 resmi bağımsız anaokulu ile beraber anaokulu sayısı 17'ye ulaştı.

"Gezici Öğretmen Sınıfı' ve ‘Taşıma Merkezi Ana Sınıfı Uygulaması"

Milli Eğitim Bakanlığının 2019-2023 Stratejik Planında yer alan ‘Erken çocukluk eğitiminde şartları elverişsiz gruplarda eğitimin niteliği artırılacaktır' hedefi doğrultusunda Bilecik'te, her çocuğun okul öncesi eğitim almasına yönelik, çağ nüfusu az olduğu için sınıf açılamayan yerleşim yerlerindeki çocukların okul öncesi eğitime erişimini sağlamak amacıyla “Gezici Öğretmen Sınıfı Uygulaması” Koyunköy ve İkizce köylerinde, “Taşıma Merkezi Anasınıfı Uygulaması” ile de Bozüyük ilçesinde Albay İbrahim Çolak İlkokuluna bağlı olarak Baharözü Mevkiinde okul öncesi öğrencilerine hizmet verilmeye başlandı.

Okul öncesi eğitim alan çocuklar ileri ki yaşamlarında daha başarılı olacağını ifade eden Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, “Bilecik'te en ücra köşedeki çocuklarımızın bizde hakkı var. Onların erken yaşlarda tebessümlerine şahit olmak için var gücümüz ile çalışıyoruz. Velilerin memnuniyeti bizim huzur kaynağımızdır” dedi.