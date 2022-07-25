Bilecik'te 5,5 milyonluk vurgun yapan zanlılar İstanbul'da yakalandı

Bilecik'te bir fabrikanın kasasında 5,5 milyon değerinde nakit para, kıymetli evrak ve altın çalan zanlılar, 5 bin 800 dakika güvenlik kamerası görüntüsü incelenmesi sonrası yakalandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde faaliyet gösteren bir mermer fabrikasına geçtiğimiz 3 Temmuz günü saat 01.00'da giren 4 kişi, kasada bulunan 5,5 milyon değerinde nakit para, kıymetli evrak ve altınları çaldı. Ardından kayıplara karışan şahısları Bilecik Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olay sonrası Bilecik, Bursa, Sakarya ve İstanbul'da 5 bin 800 dakika güvenlik kamerası görüntüsü inceledi. Ardından şahısların İstanbul'da olduğu tespit eden ekipler, geçtiğimiz sabah karşı 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınarak Bilecik'e getirilen sanıkların ilk ifadelerinin ardından 1 kişi serbest bırakılırken, 3'ü Söğüt Adliye Sarayı'na çıkarıldı.

Polisin yoğun ve özverili çalışmaları

Fabrikanın avukatı Ağtürk Böke, adliye önünde yaptığı açıklamada, "2 Temmuz Cumartesi gecesini 3 Temmuz Pazar'a bağlayan gece 01.00 sularında Söğüt ilçesinde bir fabrikada hırsızlık olmuştur. Şüpheliler mali değeri yaklaşık 5,5 milyon Türk lirası olan bir miktar nakit, kıymetli evrak ve altın çalmışlardır. Bu olayın akabinde Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ve Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü yoğun ve özverili çalışmalara başlamış olup, olaya karıştığı düşünülen 4 şüpheliyi 21 Temmuz günü gözaltına almışlardır. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar buğun hâkim karşısına çıkarılacak olup, mevcut zararın temini ve tazmini için gerekli işlemler yapılamaya devam edilmektedir" dedi.