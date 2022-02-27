Bilecik'te 6 itfaiye personelini hastanelik eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı

Bilecik'te dün oynanan 1308 Osmaneli Belediyespor-Bilecikspor maçında yaşanan olaylarda 6 itfaiye personelini biber gazı sıkarak hastanelik eden polisler hakkında valilik soruşturma başlattı.

Dün, Osmaneli İlçe Stadı'nda oynanan Bilecik 1. Amatör Lig B grubunun 13. hafta müsabakasında 1308 Osmaneli Belediyespor- Bilecikspor'a karşı karşıya geldi. Maçın 70'inci dakikasında 1308 Osmaneli Belediyesporlu taraftarların kendi aralarında yaşadıkları tartışma sonrası Bilecik'ten gelen çevik kuvvet ekipleri tel örgülere tırmanarak, tribüne atladı. Bu esnada olayları yatıştırmak için Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin araya girerken, bir çevik kuvvet polisinin kendisine elindeki copu sallaması üzerine polislerle taraftarlar arasında kavga çıktı.

Taraftarlar "Çevik kuvvet dışarı" diye bağırırken, Bilecik'ten gelen ekipler, stadın yanındaki Osmaneli İtfaiyesi bahçesinde park halindeki araçlara yönelmek üzere harekete geçti. Kale arkasından itfaiye bahçesine açılan kapıya giden polisler ile itfaiye bahçesinden maçı izleyenler arasında da sözlü atışma başladı. Bu esnada araya giren itfaiyeciler ile polisler arasında arbede yaşanırken, polis biber gazına başvurdu. İtfaiye erleri Metin Balım, Ercan Arı, Mehmet Yenice, Ali Paun, Yunus Daş, Yakup Kaba, Muhammed Merdoglu biber gazı sıkılması nedeniyle fenalık geçirdi. İtfaiyeciler Osmaneli İlçe Devlet Hastanesine götürüldü.

Valilik soruşturma başlattı

Olaylar sonrası Bilecik Valiliği bir açıklama yaparak, “26 Şubat 2022 günü ilimiz Osmaneli İlçe Stadyumu'nda oynanan 1308 Osmaneli Spor - Bilecik Spor 1. Amatör Ligi müsabakasında yaşanan ve spor sahalarında görmek istemediğimiz, kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili olarak ilgililer hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır” denildi.