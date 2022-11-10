İhlas Haber Ajansı

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Bilecik'te 600 litre etil alkol ele geçirildi

Bilecik’te bir araçta yapılan aramada 600 litre etil alkol ele geçirildi.

Bilecik'te bir araçta yapılan aramada 600 litre etil alkol ele geçirildi.


Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğünce sahte içki üreten/ticaretini yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik yürütülen çalışmalarda, İstanbul'dan BileciK'e etil alkol getirdiği tespit edilen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 600 litre etil alkol ele geçirildi. Konu ile ilgili İ.K. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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