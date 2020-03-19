Bilecik'te 7 okul eTwinning Okul Etiketi almaya hak kazandı

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Bilecik'te 7 okul eTwinning Okul Etiketi almaya hak kazandığı söyledi.

Çelik yaptığı açıklamada, Brüksel'de bulunan Merkezi Destek Servisi tarafından 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ilk defa uygulanan, okul seviyesinde yapılan çalışmaları tanımak için eTwinning Okul Etiketi adıyla yeni bir etiket başvurusu başladığını söyledi. eTwinning Okul Etiketine geçtiğimiz yıllarda Bilecik'ten 4 okulu sahip olduğu hatırlatan Çelik,özlerine şöyle devam etti;

"ETwinning Okul Etiketi için 2020 Yılı Başvuru döneminde ilimizden gerekli ön koşulları sağlayan 7 okulumuz daha eTwinning Portalı üzerinden aday olarak belirlenmiş ve başvuruları alınmıştı. Merkezi Destek Servisi tarafından alınan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda ilimizden başvuru yapan 7 okulumuzun tamamı eTwinning Okul Etiketi almaya hak kazanmıştır.2020 Yılında eTwinning Okul Etiketi almaya hak kazanan okullarımız, Bilecik merkez Bahçelievler Anaokulu, Bilecik merkez Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bilecik merkez Ertuğrulgazi İlkokulu, Bozüyük Ertuğrulgazi Ortaokulu, Bozüyük Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu, Bozüyük Arif Nihat Asya Ortaokulu, Söğüt Salih Ömer Musaoğlu İlkokulu oldu. Şu ana kadar ilimizden Bozüyük Ertuğrulgazi Ortaokulu, Bozüyük Kumral Abdal Anadolu Lisesi, Bozüyük Saffet Şeker Ortaokulu ve Bilecik Vezirhan Ortaokulu olmak üzere 4 okulumuz eTwinning Okul Etiketi alarak eTwinning Okulu statüsüne sahip olmuştu. İlimiz genelinde, öğretmenlerimizin eTwinning projelerine her geçen gün artan ilgisi ve farkındalığı sayesinde önümüzdeki başvuru döneminde daha fazla okulumuzun gerekli koşulları sağlayarak eTwinning Okul ünvanına sahip olması beklenmektedir. Hali hazırda ilimiz genelinde 73 okulumuzda, 173 öğretmenimiz tarafından çeşitli konularda, ulusal ve uluslararası düzeylerde 232 adet eTwinning projesi yürütülmektedir. eTwinning okulu statüsüne sahip olan okullarımız, dijital uygulamalar, e-güvenlik uygulamaları, pedagoji alanında yenlikçi yaklaşımlar, çalışanların sürekli mesleki gelişiminin teşvik edilmesi, çalışanlar ve öğrencilerle işbirlikçi öğrenme uygulamalarının teşvik edilmesi alanlarında ülkemizde ve uluslararası eğitim toplumunda lider olarak tanınmaktadırlar. Bu etikete hak kazanan okul personeli ve yönetimi, ulusal ve uluslararası seviyelerde özel mesleki gelişim programlarına katılmak için davet edilmektedirler. Öğrencilerine çağın gereklerine uygun yöntem ve tekniklerle eğitim-öğretim veren, okulunu hem Avrupa'da hem de Türkiye'de marka haline getiren, dönüştüren, yenilikçi, ilimizin ve okulunun adını uluslararası platformlarda duyuran okul liderlerimizi, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve öğrencilerini ve okullarımızı destekleyen öğrenci velilerimizi bu başarıdan dolayı tebrik eder, kendilerine teşekkürlerimizi sunarız."