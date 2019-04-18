Bilecik'te 74 parça tarihi eser ele geçirildi

Bilecik'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 76 parça tarihi eser niteliği taşıyan materyaller ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir ihbar üzerine merkeze bağlı Vezirhan Beldesi'nde bir eve operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda Ş.A., E.G., A.K., H.B. ve Ü.U. isimli şüpheli şahıslara ait 1 adet mermer heykel, 3 adet sikke, 2 adet yüzük, 1 adet mühür, 64 adet obje, antika değeri olan 3 adet tabanca, 1 adet kılıç ve 1 adet kırbaç olmak üzere toplamda 74 parça tarihi eser niteliği taşıyan materyaller ele geçirildi.

Öte yandan ekipleri yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlattı.