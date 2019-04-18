Bilecik'te 74 parça tarihi eser ele geçirildi

Bilecik’te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 76 parça tarihi eser niteliği taşıyan materyaller ele geçirildi.
Bilecik'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 76 parça tarihi eser niteliği taşıyan materyaller ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir ihbar üzerine merkeze bağlı Vezirhan Beldesi'nde bir eve operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda Ş.A., E.G., A.K., H.B. ve Ü.U. isimli şüpheli şahıslara ait 1 adet mermer heykel, 3 adet sikke, 2 adet yüzük, 1 adet mühür, 64 adet obje, antika değeri olan 3 adet tabanca, 1 adet kılıç ve 1 adet kırbaç olmak üzere toplamda 74 parça tarihi eser niteliği taşıyan materyaller ele geçirildi.
Öte yandan ekipleri yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlattı.