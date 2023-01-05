Bilecik'te 79,45 litre etil alkol ele geçirildi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, etil alkol temin ederek, içki üretimi yapan şahıs ve organizasyonların tespit ve deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde operasyon düzenledi. Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 79,45 litre el yapımı çeşitli alkollü içki, 60 mililitre alkol yapımında kullanılan kit, 3 adet pH ölçüm aracı, 1 adet kapak basma makinası, 193 adet cam şişe kapağı, 33 adet boş içki şişesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.