Bilecik'te 8 bin yıl öncesine dayanan kalıntılar bulundu

Bilecik'te Neolotik Dönem'e ait izlerin bulunduğu alanda kazı çalışmalarına başlandı. Bu kazılarda, çamur kerpiçten inşa edilen yaklaşık 4 metre çapındaki 8 bin yıllık olduğu düşünülen ilk ev ortaya çıktı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Müze Müdürlüğü başkanlığında, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Arkeoloji Bölümü'nün bilimsel danışmanlığında, Bahçelievler Mahallesi'nde devam eden arkeolojik kazı çalışmalarını inceledi. BŞEÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan, yapılan çalışmaların Bilecik'in tarihini 8 bin yıl önceye taşıdığını anlatarak, kazılarda Neolitik Dönem olarak adlandırılan, insanlarım yerleşik hayata geçip, tarım ve hayvancılığa başladığı dönemde, Marmara Bölgesi'nde Fikirtepe Kültürü olarak tanımlanan kültüre ait izler tespit edildiğini bildirdi.

“Bilecik'in bilinen en eski evi de ortaya çıkarıldı”

Çok sayıda çakmak taşı ve obsidyenden mikrolit aletlerin yanında, dönemin kült eşyaları olan çizi bezemeli kutu parçalarının bulunduğunu bildiren Doç. Dr. Fidan, "Kazıda Bilecik'in bilinen en eski evi de ortaya çıkarıldı. Çamur kerpiçten inşa edilen yaklaşık 4 metre çapındaki 8 bin yıllık ovalimsi yapının ortasında ve duvarlar boyunca taşlarla desteklenmiş şekilde bulunan ahşap dikme yerleri, evin yapımında ve çatı örgüsünde ahşabın çok yoğun bir şekilde kullanıldığını gösteriyor" dedi.

Vali Şentürk ise BŞEÜ'den bir grup akademisyen ve öğrencinin alanda yaklaşık bir haftadır çalışma yaparak Bilecik tarihini 8 bin yıl geriye götüren bulgulara ulaşılmasının çok anlamlı olduğunu ve kazı çalışmalarının ulaşacağı verilere dayalı olarak alanın açık hava müzesine dönüştürülebileceğini belirtti.