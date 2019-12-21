Bilecik'te, 80 milyon umutlar? ba?lad?

Milli Piyango'nun y?lba?? biletlerinin piyasaya ??kmas?n?n ard?ndan Bilecik'te de 80 milyon liran?n umutlar? ba?lad?.

Milli Piyango'nun b?y?k ikramiyesi 80 milyon lira olan y?lba?? biletleri piyasaya ??kt?. B?y?k ikramiyeyi kazanmak isteyen vatanda?lar sat?c?lardan biletlerini almaya ba?lad?lar. Bilet sat?c?s? Bekir Akg?n biletlerin piyasaya s?r?lmesinin ard?ndan Bilecik halk?n?n ilgisinin b?y?k oldu?unu anlatarak, "Milli Piyango sat??lar?nda ?u an i?in y?ksek bir talep var, umar?m sat??lar?m?z daha da iyi gidecek. Vatanda??n talebi y?ksek. Vatanda?lar?m?z ilk etapta ?eyrek bilet a??rl?kl? al?yor. Ne kadar ?ok bilet o kadar ?ans. Yeni y?l da b?t?n halk?m?za hay?rl? u?urlu olsun" dedi.

"2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye da??t?lacak"

Bu y?l 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye da??t?laca??n? anlatan Akg?n, "31 Aral?k'ta yap?lacak y?lba?? ?zel ?ekili?inde b?y?k ikramiye 60 milyon olarak belirlendi. Milli Piyango y?lba?? ?zel ?ekili?inde 80 milyon liral?k b?y?k ikramiyenin yan? s?ra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liral?k ikramiye verilecek. Y?lba?? ?ekili?inde en b?y??? 80 milyon lira, en k????? ise 80 lira olmak ?zere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye da??t?lacak. Bu y?l tam bilet 80, yar?m bilet 40, ?eyrek bilet fiyat? 20 lira olarak belirlendi" ifadelerini kulland?.