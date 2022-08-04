Bilecik'te ablasına emanet edilen çocuk havuzda boğulma tehlikesi geçirdi

Bilecik'te ablasına emanet edilen 8 yaşındaki çocuk belediyeye ait havuzda boğulma tehlikesi geçirirken cankurtaranın dikkati çocuğu hayata döndürdü.

Olay, Bilecik merkez Osmangazi, Mezbaha Yolu Sokak üzerinde belediye ait Su Eğlence Dünyası'nda meydana geldi. İddialara göre taekwondo kursu kız öğrencileri sorumlu bir hoca eşliğinde Bilecik Belediyesi Su Eğlence Dünyası'na geldi. 12 yaşındaki ablasının bulamadığı 8 yaşındaki I.D.'yi cankurtaran Buse Yücel Çoban kaydırağın bulunduğu havuzun dibinde hareketsiz olarak gördü. Ardından havuza atlayan cankurtaran, çocuğu dışarı çıkardı. Suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata dönen çocuk olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çocuk burada çekilen tomografinin ardından yoğun bakım servisinde gözlem altına alınırken, durumun kritik olduğu öğrenildi.