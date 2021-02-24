Bilecik'te 'Afet eğitim yılı' etkinlikleri sürüyor

Bilecik İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından 'Afet Eğitim Seferberliği' kapsamında kent genelinde bir takım ziyaretler yapıldı.

AFAD Bilecik İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel ve beraberindekiler ziyaretler kapsamında ilk olarak 9. Jandarma Alay Komutan vekili Yarbay Hacı Mehmet Demir'i makamında ziyaret ettiler. İl genelinde yapılan ziyaretin sebebini anlatan İl Müdürü Demirel, "2021 yılı 'Türkiye Afet Eğitim Yılı' olarak ilan edilerek, ülke genelinde 'Afet Eğitim Seferberliği' başlatıldı. Bu kapsamda ben ve Eğitim Şube Müdürü Mustafa Karaca ve Eğitim Uzmanı Ercüment Diyar ile birlikte 9. Jandarma Alay Komutan vekili Yarbay Hacı Mehmet Demir, İl Müftümüz Ali Erhun, Eczacılar Odası İl Temsilcisi Ender Olcay ve şoförler odasını ziyaret ederek Afet Eğitim Yılı hakkında bilgilendirme yaptık" dedi.