Bilecik'te ahşap ev çıkan yangında kül oldu

Bilecik'te tek katlı ahşap bir evde çıkan yangın korkuturken, ev kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgilere, Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Caferler köyü Ümitler Mahallesinde ikamet eden Ali Aygündüz, ısınmak için sobayı yaktıktan kısa bir süre içinde bacadan kaynaklı olarak ahşap çatı tutuştu. Alevleri gören komşuları hemen eve koşarken, Ali Aygündüz'ü dışarı çıkardılar. Alevler bir anda ahşap evi sararken, yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın uzun uğraşlar sonunda söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri soğutma işlemini yaparken, alevlerin diğer evlere sıçramaması muhtemel bir facianın önüne geçti.