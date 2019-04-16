Bilecik'te alacak verecek davasında 3 kişi yaralandı

Bilecik'te alacak verecek anlaşmazlığı sebebi ile çıktığı belirtilen silahla kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'te hayvancılık yapan Ekrem A., daha önceden hayvan verdiği, ancak parasını alamadığı Erhan T. ile merkez Gazipaşa Mahallesi Yahyabey Sokak üzerindeki bir çay ocağının önünde karşılaştılar. Ekrem A. aracından aldığı pompalı tüfekle Erhan T. ayaklarına ateş etti. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar, çevrede bulunan M.Ö. ve Ç.B.'nin çeşitli yerlerine isabet etti. Bu yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan diğer yaralı Erhan T. ise saldırının ardından çevredeki bir otelin resepsiyon kısmına sığındı. 112 Acil Servis ekiplerince resepsiyonda yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan Erhan T., ambulansa taşınırken yüzünü montu ile örtmesi gözlerden kaçmadı. Saldırgan Ekrem A. ise; geldiği aracıyla Çarşı Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim oldu.

Bir görgü tanığı ise; "Biri aşağıda biri de bizim kargo arabasının yanında yattı yere. Buraya kaçtı. Gittik hemen kemerle sıktık hemen içeriye soktuk adamı. Biri aldı yukarı doğru kaçırdılar vuranı. Pompalı silahla vurdu" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Olay Yeri İnceleme ekipleri olayın yaşandığı yerde geniş çaplı araştırma yaparken, vatandaşlar yaşananları bir film gibi seyrettiler.