İhlas Haber Ajansı

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Bilecik'te alkollü sürücü kaza yaptı: 1 yaralı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında alkollü olduğu öğrenilen sürücü yaralandı.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında alkollü olduğu öğrenilen sürücü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi TOKİ kavşağında, 06 EZ 3616 plakalı otomobili kullanan Ömer B. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç refüjde bulunan taşa çarpması sonrası yoldan çıkarak yan yattı. Yaralı Ömer B. kaza yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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