Bilecik'te Amatör Spor Haftası başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından her yıl ortaklaşa düzenlenen 'Amatör Spor Haftası' Bilecik'te bu yıl Korona virüs tedbirleri dolayısıyla sembolik bir açılış töreni ile başladı.

Sporu tabana yaymak, halkın, çocukların ve gençlerin sağlıklı bir yaşam için sporla tanışmaları adına 5-11 Ekim tarihlerinde kutlanılan Amatör Spor Haftası bu yıl Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda başladı. Kapalı yüzme havuzunda gerçekleştirilen törene, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, İl Tertip Komitesi üyeleri, antrenör ve sporcular katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan program Amatör Spor Haftası açılış etkinliği ile devam etti. Yüzme branşında faaliyet gösteren sporcuların serbest, kurbağalama ve sırt üstü stillerinde yeteneklerini gösterdi. Program etkinliğe katılan sporculara madalya takdim edilmesi ile sona erdi.