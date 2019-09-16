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Bilecik'te anız yangını

Bilecik’te meydana gelen anız yangınında 10 dönümlük alan zarar gördü.

Bilecik'te meydana gelen anız yangınında 10 dönümlük alan zarar gördü.


Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Küçüksusuz köyünde bilinmeyen nedenden dolayı anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisi ile kısa sürede yayılırken yangına Gölpazarı Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiyelerin yanı sıra 1 arazöz ve 1 de tanker müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik uğraşta yangın ormanlık alana sıçramadan söndürülürken 10 dönümlük alanda zarar meydana geldi.

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