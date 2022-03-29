Bilecik'te anne ve oğlu kazada yaralandı

Bilecik'te seyir halinde takla atan otomobil içinde bulunan anne ve 5 yaşındaki çocuğu yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Bala Hatun Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Şerife C.E. (33) idaresindeki 26 B 7289 plakalı otomobil İlhan Sokak kavşağına geldiğinde aracın direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucunda takla attı. Kazada araç sürücüsü Şerife Cebeci E. ve araç içinde yolcu olarak bulunan 5 yaşındaki oğlu Fatih Ege E. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.