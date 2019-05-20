İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilecik'te aracın çarptığı ayı tedavi altına alındı

Bilecik’te bir aracın çarpması sonucu yaralanan ayı tedavi altına alındı.

Bilecik'te bir aracın çarpması sonucu yaralanan ayı tedavi altına alındı.


Bir aracın çarpması sonucu yaralanan ayı, Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılan ilk tedavisi sonrası Bursa Karacabey Ovakomşu Ayı Barınağı'na gönderildi. Ayının durumu hakkında açıklama yapan Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, "İlimiz Vezirhan ve Bayırköy beldesi arasındaki bölgede araç çarpması sonucunda yaralanan hayvan için vatandaşlarımız Milli Parklar Doğa Koruma Şube Müdürlüğüne haber veriyorlar. Ancak Doğa Korumu Müdürlüğü olaya müdahale edemiyor. Daha sonra Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak bizler yaralı hayvanı ekiplerimizle birlikte merkezimize getirdik ve burada ilk tedavisini yaptık. Yaptığımız muayenede sağ ayağında kırık olduğunu tespit ettik. Tedavinin devamı için hayvanı Bursa Karacabey Ovakomşu Ayı Barınağı'na gönderdik" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.