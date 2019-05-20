Bilecik'te aracın çarptığı ayı tedavi altına alındı

Bilecik'te bir aracın çarpması sonucu yaralanan ayı tedavi altına alındı.

Bir aracın çarpması sonucu yaralanan ayı, Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılan ilk tedavisi sonrası Bursa Karacabey Ovakomşu Ayı Barınağı'na gönderildi. Ayının durumu hakkında açıklama yapan Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, "İlimiz Vezirhan ve Bayırköy beldesi arasındaki bölgede araç çarpması sonucunda yaralanan hayvan için vatandaşlarımız Milli Parklar Doğa Koruma Şube Müdürlüğüne haber veriyorlar. Ancak Doğa Korumu Müdürlüğü olaya müdahale edemiyor. Daha sonra Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak bizler yaralı hayvanı ekiplerimizle birlikte merkezimize getirdik ve burada ilk tedavisini yaptık. Yaptığımız muayenede sağ ayağında kırık olduğunu tespit ettik. Tedavinin devamı için hayvanı Bursa Karacabey Ovakomşu Ayı Barınağı'na gönderdik" dedi.