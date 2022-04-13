Bilecik'te 'Arkeoloji Fotoğraf' sergisi açıldı

Bilecik'te 9 bin yıllık tarihi bulguların bulunduğu alanın hikayesini anlatan 'Arkeoloji Fotoğraf' sergisi açıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Erkan Fidan'ın bilimsel danışmanlığında 2019-2021 yılları arasında gerçekleştirilen Bahçelievler Kazısının hikayesinin anlatıldığı fotoğraf sergisi açıldı. Üniversite ki açılış törenine Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhami Yurdakul ve Prof. Dr. Mustafa Koyun, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Tunçel, Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, akademisyenler ve öğrencilerimiz katıldı. Bahçelievler Kazısı ile gün yüzüne çıkarılan 9 bin yıllık tarihi bulguların ziyaretçilerle buluşacağı sergi 15 Nisan Cuma gününe kadar açık kalacağı bildirildi.