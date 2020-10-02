Bilecik'te 'armut kaplanı' böceği kontrolü yapıldı

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik ve ilçelerinde görülen 'armut kaplanı' böceği kontrolü yapıldığı söyledi.

İl Müdürü Yoldaş, kurumların haftalık çalışmaları hakkında bilgi verdi. Son günlerde Bilecik ve ilçelerinde sıklıkla görülen 'armut kaplanı' böceği kontrollerinin yapıldığı anlatan İl Müdürü Yoldaş, "Söğüt ilçemize bağlı Küre Köyü'nde 'armut kaplanı' böceği kontrolü yapıldı. Bu böcek türü hakkında buradaki üreticilerimiz bilgilendirildi. Bozüyük ilçemizin Dodurga Beldesinde Ceviz Dağıtımı Projesi ile diğer tarımsal konularda bilgi alışverişinde bulunmak üzere gece toplantısı yapıldı. Burada kurum çalışanlarımız çiftçilerimiz bilgilendirdi. İlimiz merkez köyleri Yeniköy ve Küplü köylerinde küçükbaş hayvanların tescili kayıt altına alınması ve aşılanması çalışmaları yapıldı. Gölpazarı ilçesi gübre ve ilaç bayileri kontrolleri yapıldı. Osmaneli ilçemiz Ciciler ve Selçik köyleri ayvada hasat öncesi pestisit kontrolü numune alma işlemleri yapılmıştır. Bunun yanında süt toplama merkezleri ve tanklarının kontrolleri yapıldı. İnhisar ilçemiz Harmanköy'de açıkta sebze yetiştiriciliği yapılan alanlarda arazi kontrolleri yapıldı. Selöz Köyü'nde küçükbaş hayvanların tanımlanması tescili ve aşılama çalışmaları yapıldı" dedi.