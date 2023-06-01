Bilecik'te aşırı yağış hayatı felç etti

Bilecik'te etkili olan sağanak yağış hayatı felç ederken evleri su bastı. İstasyon Mahallesi'ndeki Dalakdere taştı, ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Bilecik'te birkaç gündür etkisini iyiden iyiye gösteren sağanak yağış hayatı felç etti. Kent merkezinde meydana gelen sel çoğu mahalleyi olumsuz etkilerken evleri su bastı. Bilecik Belediyesine bağlı ekipler vatandaşların su tahliyesine yardımcı olurken, 2. Jandarma Tugay Komutanlığı önünde de trafik felç oldu. Bu bölgeye geçtiğimiz günlerde atılan yama asfaltın kotu yükseltmesinden dolayı su birikintisi adeta havuzu anımsattı. Bilecik'in İstasyon Mahallesi'nden geçen Karasu'ya karışan Dalakdere taşarken ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yağıştan 25 evin etkilendiği öğrenilirken, belediye ekipleri sabaha kadar çalışma yaptı.